Ambra Angiolini valuta di fare causa a Striscia E non va al Salone del Libro | ecco perché

repubblica : Caso 'Striscia la notizia', Ambra Angiolini valuta l'azione legale contro il programma Mediaset - fanpage : Gli avvocati di #AmbraAngiolini stanno valutando delle iniziative contro Valerio Staffelli e il programma… - fanpage : '#AmbraAngiolini ha ricevuto un tapiro da #Striscialanotizia per essere stata tradita dal compagno Massimiliano All… - tiquerelo : RT @repubblica: Caso 'Striscia la notizia', Ambra Angiolini valuta l'azione legale contro il programma Mediaset - abbusoo : che ridere mamma che vede allegri in tv e dice “stu cos brutt ha fatto le corna ad ambra angiolini ma va caca” -

E oggi, dopo le lacrime di ieri diin diretta radio, è arrivata una risposta a mezza bocca da parte dello stesso Allegri. Leggi anche > L'allenatore della Juventus, in conferenza stampa alla ...Wanda Nara e l'ex capitano dell'Inter Mauro Icardi sarebbero storia finita, dopo accuse di tradimento spuntate su Instagram . Giorni duri per le coppie del calcio, dopo la rottura die Massimiliano Allegri. Ora, il matrimonio d'oro del calcio sembra arrivato al capolinea a causa di corna, e con una battaglia che Wanda Nara combatte a suon di Storie, dove lancia l'...Striscia, il Tapiro consegnato ad Ambra Angiolini ha scatenato gli avvocati dell’attrice. Ambra Angiolini ed i suoi avvocati stanno valutando iniziative legali contro Striscia la Notizia. Caso Ambra, ...I legali contestano anche il "comunicato del Tapiro d'Oro" in risposta al Ministro Elena Bonetti, soprattutto dove si afferma che "la Signora Ambra Angiolini fosse consenziente".