Virtus Bologna-Trieste oggi in tv: orario e diretta streaming Serie A1 2021/2022 basket (Di sabato 16 ottobre 2021) L’orario e le indicazioni per vedere in diretta Virtus Segafredo Bologna-Allianz Pallacanestro Trieste, sfida valida per la quarta giornata della Serie A1 2021/2022 di basket. Impegno casalingo per gli uomini di Scariolo, già in versione schiacciasassi in questo avvio di stagione con tre vittorie su tre, di cui l’ultima, contro Venezia, di grande autorità dopo un gran primo tempo dei lagunari. Da canto loro, anche gli ospiti si sono resi protagonisti di un avvio di stagione positivo, perdendo solo contro Pesaro e vincendo contro Brindisi e Napoli. La sfida si prospetta quindi molto interessante, nonostante il pronostico penda a favore dei padroni di casa. L’appuntamento con la palla a due al PalaDozza è fissato per le ore 20:00 di ... Leggi su sportface (Di sabato 16 ottobre 2021) L’e le indicazioni per vedere inSegafredo-Allianz Pallacanestro, sfida valida per la quarta giornata dellaA1di. Impegno casalingo per gli uomini di Scariolo, già in versione schiacciasassi in questo avvio di stagione con tre vittorie su tre, di cui l’ultima, contro Venezia, di grande autorità dopo un gran primo tempo dei lagunari. Da canto loro, anche gli ospiti si sono resi protagonisti di un avvio di stagione positivo, perdendo solo contro Pesaro e vincendo contro Brindisi e Napoli. La sfida si prospetta quindi molto interessante, nonostante il pronostico penda a favore dei padroni di casa. L’appuntamento con la palla a due al PalaDozza è fissato per le ore 20:00 di ...

