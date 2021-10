Valerio Rossi Albertini a Ballando del 16 ottobre 2021 (video e gallery) (Di domenica 17 ottobre 2021) Nella prima puntata di Ballando con le Stelle 2021 di stasera, 16 ottobre, in onda su Rai1, abbiamo visto anche la coppia formata dallo scienziato e divulgatore Valerio Rossi Albertini e dalla storica ballerina del programma Sara Di Vaira. La coppia ha ballato una Tango sulle note di Emozioni, di Lucio Battisti Valerio Rossi Albertini: i voti a Ballando La coppia è stata giudicata dalla giuria formata dalla ballerina e coreografa Carolyn Smith, dal conduttore televisivo Fabio Canino, dai giornalisti Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli e dallo stilista Guillermo Mariotto. Tante parole prima della performance, ma il ballo si è visto pochino. Il voto totale della coppia è stato di 24 punti. A voi il ... Leggi su ascoltitv (Di domenica 17 ottobre 2021) Nella prima puntata dicon le Stelledi stasera, 16, in onda su Rai1, abbiamo visto anche la coppia formata dallo scienziato e divulgatoree dalla storica ballerina del programma Sara Di Vaira. La coppia ha ballato una Tango sulle note di Emozioni, di Lucio Battisti: i voti aLa coppia è stata giudicata dalla giuria formata dalla ballerina e coreografa Carolyn Smith, dal conduttore televisivo Fabio Canino, dai giornalisti Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli e dallo stilista Guillermo Mariotto. Tante parole prima della performance, ma il ballo si è visto pochino. Il voto totale della coppia è stato di 24 punti. A voi il ...

dennismantovan : RT @_carIotta: Albano ha fatto due passi in croce e cantato, è stato osannato dalla giuria.. Valerio Rossi Albertini ha ballato tutto il te… - giampiero661MJ : RT @lukalondon81: Se avessi avuto un professore come valerio Rossi Albertini, forse la fisica mi sarebbe piaciuta di più. #BallandoConLeSte… - geminitaurus_ : Valerio Rossi Albertini è quel prof che all'esame ti dice che non può darti più di 24 e ti consiglia di rifiutare #BallandoConLeStelle - arual812 : RT @lukalondon81: Se avessi avuto un professore come valerio Rossi Albertini, forse la fisica mi sarebbe piaciuta di più. #BallandoConLeSte… - fedebeltrami : Tra Valerio Rossi e Matano una gara di vanesi a #BallandoConLeStelle -