Ultime Notizie Roma del 16-10-2021 ore 12:10 (Di sabato 16 ottobre 2021) Romadailynews radiogiornale ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da parte di Marco Vitale in studio attesa oggi per la manifestazione unitaria dei sindacati dopo l’aggressione squadrista di sabato scorso nella sede della CGIL da parte di alcuni esponenti di Forza Nuova e attivisti No no i fascismi alla violenza sia lavoro la sicurezza e diritti queste le parole d’ordine della giornata per la manifestazione sono attesi a Roma 10 mila manifestanti in corteo che partirà dal esquilino 50.000 Piazza San Giovanni ieri manifestazioni No grynfas in tutta Italia scioperi proteste e disagi ma Nessun blocco a Bologna cori contro Liliana Segre al Porto di Trieste nella notte improvvisata una discoteca oggi portali continuano a presidiare il varco 4 enoscalo ma lasciano libero accesso per gli economisti di confine la risalita del Great Eliano nel ... Leggi su romadailynews (Di sabato 16 ottobre 2021)dailynews radiogiornale ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da parte di Marco Vitale in studio attesa oggi per la manifestazione unitaria dei sindacati dopo l’aggressione squadrista di sabato scorso nella sede della CGIL da parte di alcuni esponenti di Forza Nuova e attivisti No no i fascismi alla violenza sia lavoro la sicurezza e diritti queste le parole d’ordine della giornata per la manifestazione sono attesi a10 mila manifestanti in corteo che partirà dal esquilino 50.000 Piazza San Giovanni ieri manifestazioni No grynfas in tutta Italia scioperi proteste e disagi ma Nessun blocco a Bologna cori contro Liliana Segre al Porto di Trieste nella notte improvvisata una discoteca oggi portali continuano a presidiare il varco 4 enoscalo ma lasciano libero accesso per gli economisti di confine la risalita del Great Eliano nel ...

Advertising

sole24ore : Coronavirus, ultime notizie in Italia. Rasi (ex Ema): “Tamponi attendibili solo per 8 ore, no a validità estesa a 7… - fanpage : Entrambi non vaccinati - PianetaMilan : #MilanVerona, i convocati di #Pioli - giuliafederico8 : RT @MenteLi10342272: @lorepregliasco Infatti bisognerebbe che la carta da culo che chiamate giornali riflettesse sul mondo reale. Se una co… - zazoomblog : Ultime Notizie Roma del 16-10-2021 ore 11:10 - #Ultime #Notizie #16-10-2021 #11:10 -