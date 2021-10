Tony Colombo, la moglie Tina Rispoli indagata per camorra: 'Gestiva soldi dei narcos'. Ma il gip respinge l'arresto (Di sabato 16 ottobre 2021) Indagine che si complica quella su Immacolata Rispoli , vero nome Tina , moglie del cantante neomelodico Tony Colombo . La Rispoli è l'ex coniuge di Gaetano Marino , ucciso anni fa a Terracina nel ... Leggi su leggo (Di sabato 16 ottobre 2021) Indagine che si complica quella su Immacolata, vero nomedel cantante neomelodico. Laè l'ex coniuge di Gaetano Marino , ucciso anni fa a Terracina nel ...

Advertising

BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Tony Colombo, indagata la moglie Tina: per la Procura ha gestito il tesoro dei narcotrafficanti - Gazzettino : Tony Colombo, indagata la moglie Tina Rispoli: per la Procura ha gestito il tesoro dei narcotrafficanti - ilmessaggeroit : Tony Colombo, indagata la moglie Tina: per la Procura ha gestito il tesoro dei narcotrafficanti - crystalmethss : raga ma sto piangendo sembra tony colombo quale irama - Pablecito80 : RT @NotizieFrance: Camorra, dieci arresti clan Marino. Tra gli indagati Tina Rispoli. Borrelli: “Gli arresti e le indagini di oggi conferma… -