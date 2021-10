Strelec | “Giornata di grandi emozioni Faccio parte di un gruppo fantastico”

Leggi su alfredopedulla

(Di sabato 16 ottobre 2021) Prima presenza da titolare e primo gol in Italia per David, talento slovacco che ha subito dimostrato il proprio valore. Ecco le sue parole, riportate dal sito ufficiale dello Spezia: “Oggi è stata unadie sono davvero entusiasta di aver siglato la rete del momentaneo pareggio, perchè so bene quanto avevamo bisogno di uscire da questa partita con i tre punti. Devo ringraziare tutta la squadra perchè abbiamo lavorato molto bene nell’arco di tutta la partita e senza l’azione imbastita dai miei compagni non avrei mai potuto segnare: siamo une sono felice di farne. Mi piace molto giocare in questa squadra, per me è una grande occasione e sto cercando di migliorare giorno dopo giorno e di conquistare sempre ...