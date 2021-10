SSP600 Argentina | Jules Cluzel domina Gara 1 | Manuel Gonzalez 2Â°

SSP600 Argentina: Jules Cluzel domina Gara 1, Manuel Gonzalez 2° (Di sabato 16 ottobre 2021) Un assolo, una fuga solitaria che nessuno ha potuto contrastare. Jules Cluzel ha vinto Gara 1 della Supersport 600 a Villicum conducendo la corsa dal primo all'ultimo giro , imponendo un ritmo ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di sabato 16 ottobre 2021) Un assolo, una fuga solitaria che nessuno ha potuto contrastare.ha vinto1 della Supersport 600 a Villicum conducendo la corsa dal primo all'ultimo giro , imponendo un ritmo ...

Advertising

motosprint : #SSP600, #Superpole Argentina: #Cluzel in pole, #Aegerter in seconda fila ?? - motosprint : #SSP600 Argentina: Jules #Cluzel brucia tutti nelle FP2 - gponedotcom : Cluzel si prende la FP2 SSP600 in Argentina: Aegerter chiude 3°: Il francese rifila oltre sette decimi a Gonzalez.… -