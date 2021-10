Spezia | Kovalenko | «Vittoria fondamentale | continuiamo così»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 16 ottobre 2021) Il centrocampista delloViktorha parlato dopo il successo contro la Salernitana Viktor, centrocampista dello, ai microfoni di DAZN ha commentato lacontro la Salernitana arrivata proprio grazie a una sua rete.– «Era importante vincere la prima partita nel nostro stadio, era. Contento per il mio primo gol in Serie A, ma lo sono soprattutto per i tre punti dello. Dobbiamo continuare su questa strada». L'articolo proviene da Calcio News 24.