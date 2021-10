Spalletti e l’auto rubata: la risposta da applausi in conferenza stampa (Di sabato 16 ottobre 2021) La domanda scomoda rivolta a Luciano Spalletti. Cosi l’allenatore ha dato una risposta da applausi nel corso dell’ultima conferenza stampa. Luciano Spalletti e le domande scomode. Quante se ne sarà sentite rivolgere l’allenatore toscano, apprezzato proprio per la sua franchezza e capacità di porsi in maniera schietta anche nei confronti di argomenti particolari e non Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 16 ottobre 2021) La domanda scomoda rivolta a Luciano. Cosi l’allenatore ha dato unadanel corso dell’ultima. Lucianoe le domande scomode. Quante se ne sarà sentite rivolgere l’allenatore toscano, apprezzato proprio per la sua franchezza e capacità di porsi in maniera schietta anche nei confronti di argomenti particolari e non Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

SkyTG24 : Napoli, rubata l'auto dell'allenatore Luciano Spalletti - fattoquotidiano : Napoli, rubata l’auto di Luciano Spalletti: la procura apre un’inchiesta - awanasgh : RT @GenCar5: Domanda a #Spalletti: 'il furto dell'auto ha cambiato il suo giudizio su #Napoli?' Risposta: 'in Italia vengono rubate 100.000… - Diego17268434 : 'L'episodio dell'auto rubata le farà cambiare idea sulla città? Guardi, per gioco sono andato a vedere che in Itali… - folucar : RT @GenCar5: Domanda a #Spalletti: 'il furto dell'auto ha cambiato il suo giudizio su #Napoli?' Risposta: 'in Italia vengono rubate 100.000… -