SERIE A 8° GIORNATA: LE PARTITE E GLI ORARI SU DAZN E SKY, CLASSIFICA E STATISTICHE (Di sabato 16 ottobre 2021) Nuovo appuntamento con la SERIE A e come sempre torna la rubrica sportiva di BubinoBlog con il programma completo dell’8° GIORNATA, gli ORARI e la messa in onda dei match tra Sky e DAZN e naturalmente la CLASSIFICA. Ritorna la SERIE A dopo la pausa per le Nazionali che ha visto l’Italia arrivare terza nel torneo Nations League, e sarà un ritorno col botto. l’8° GIORNATA infatti promette spettacolo con ben 2 big match, Simone Inzaghi tornerà all’Olimpico ad affrontare la sua ex squadra in un Lazio – Inter tutto da gustare, mentre la Juventus ospiterà in casa la Roma del “nemico” storico Josè Mourinho che quando vede bianconero si esalta sempre. La capolista ancora a punteggio pieno Napoli affronterà il Torino, mentre il Milan falciato dagli infortuni se la vedrà a San ... Leggi su bubinoblog (Di sabato 16 ottobre 2021) Nuovo appuntamento con laA e come sempre torna la rubrica sportiva di BubinoBlog con il programma completo dell’8°, glie la messa in onda dei match tra Sky ee naturalmente la. Ritorna laA dopo la pausa per le Nazionali che ha visto l’Italia arrivare terza nel torneo Nations League, e sarà un ritorno col botto. l’8°infatti promette spettacolo con ben 2 big match, Simone Inzaghi tornerà all’Olimpico ad affrontare la sua ex squadra in un Lazio – Inter tutto da gustare, mentre la Juventus ospiterà in casa la Roma del “nemico” storico Josè Mourinho che quando vede bianconero si esalta sempre. La capolista ancora a punteggio pieno Napoli affronterà il Torino, mentre il Milan falciato dagli infortuni se la vedrà a San ...

Advertising

juventusfc : #JuventusWomen già avanti 2??-0??! ?? Ottimo approccio, bianconere, a caccia di un altro record straordinario! ??… - MusicOnTheCourt : RT @legabasketfem: ????? GAMEDAY ????? Techfind Serie A1 ?? 3ª giornata ?? Faenza vs @PFBroni93 in diretta su ?? LBF TV Tutte le partite liv… - MusicOnTheCourt : RT @legabasketfem: ????? GAMEDAY ????? Techfind Serie A1 ?? 3ª giornata ?? @Virtusbo vs Campobasso in diretta su ?? LBF TV Tutte le partite… - minciotti : RT @adrianoattus: Non vedevo code così lunghe a #Milano dai tempi del lockdown. Ma allora erano davanti ai supermercati. Allora ho chiesto.… - infoitsport : Serie A, 8ª giornata: le probabili formazioni -