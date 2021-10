Sassuolo, Dionisi: 'Col Genoa saremo senza Boga' (Di sabato 16 ottobre 2021) Sassuolo - " Le critiche le avevo messe in conto e sono naturali, ma bisogna anche dire che qualcosa è cambiato. La società ha fatto le cessioni che doveva fare, anche se importanti. Sono arrivati ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 16 ottobre 2021)- " Le critiche le avevo messe in conto e sono naturali, ma bisogna anche dire che qualcosa è cambiato. La società ha fatto le cessioni che doveva fare, anche se importanti. Sono arrivati ...

