Protesta no Green Pass, Agrusti (Confindustria Alto Adriatico): "Spero prevalga buonsenso" (Di sabato 16 ottobre 2021) «Il timore era quello di una giornata contraddistinta da grande tensione, in realtà c'è stato un esercizio di democrazia, seppur robusta in alcuni siti, penso al Porto di Trieste, ma mi sembra che il buonsenso stia prevalendo»: così il Presidente di Confindustria Alto Adriatico, Michelangelo Agrusti che, dal Salone del Libro di Torino, ha commentato l'evolvere della situazione a poche ore dall'entrata in vigore dell'obbligatorietà del Green Pass per poter accedere ai posti di lavoro, sia nel pubblico sia nel privato. «Nelle nostre aziende – ha spiegato – non ci sono stati problemi particolari, neanche in quelle a maggior dimensione, penso a Fincantieri, Electrolux o Wärtsilä, che non hanno risentito più di tanto di questa situazione». Agrusti ha ...

