Pallanuto | la FIN assegna alla Lazio lo scudetto del 1945

Leggi su oasport

(Di sabato 16 ottobre 2021) Una particolare vicenda della pnuoto italiana si è chiusa nella giornata di ieri. La FIN, infatti, ha deliberato l’zione dellodel: un titolo maito per delle questioni che appartenevano a un periodo caotico del massimo organo federale italiano. I fatti: nella partita trae Rari Nantes Napoli, disputata nel girone finale (14-16 settembre) a Roma, sorse un contenzioso che non fu mai risolto del tutto, in quanto dopo la sentenza di primo grado quella di appello, in quell’epoca di immediato dopoguerra e di FIN in pieno caos, non fu mai posta in essere. Si è dunque corretta una situazione rimasta irrisolta per decenni, e che ora definisce in modo completo il risultato della piscina: ...