Padre spara alla figlia di 15 anni e la uccide | tragedia a Brescia | stava mostrando il fucile a dei parenti

tragedia familiare in provincia di Brescia: un Padre avrebbe per errore sparato alla figlia di 15 anni, uccidendola. Secondo le prime ricostruzioni, sarebbe già esclusa qualsiasi volontarietà del gesto: drammatica la natura dell'incidente, l'uomo stava mostrando il fucile a dei parenti. Brescia, Padre uccide la figlia di 15 anni: è partito un colpo di fucile I protagonisti di questa drammatica cronaca proveniente da San Felice del Benaco sono il 57enne Roberto Balzaretti e la figlia Viola, di appena 15 anni. Tutto sarebbe avvenuto nel pomeriggio ...

