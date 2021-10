Orietta Berti: ecco perchè indossa la parrucca, da non credere! (Di sabato 16 ottobre 2021) Sapete perchè Orietta Berti indossa da anni sempre la stessa parrucca? Non ci crederete mai… Svelato il motivo per cui indossa una parruccaOrietta Berti, nonostante la sua età, continua a sorprendere i suoi fan con la sua energia ma soprattutto con la sua inimitabile voce. Bellissima, affascinante ma particolarmente sensibile, l’artista ha confessato di recente un suo piccolo segreto che riguarda il suo look. Sapevate che da sempre indossa una parrucca? Orietta Berti: una diva senza tempo Da tanti anni Orietta Berti oltre ad essere riconosciuta per la sua splendida voce, è facilmente conoscibile anche per la sua ... Leggi su formatonews (Di sabato 16 ottobre 2021) Sapeteda anni sempre la stessa? Non ci crederete mai… Svelato il motivo per cuiuna, nonostante la sua età, continua a sorprendere i suoi fan con la sua energia ma soprattutto con la sua inimitabile voce. Bellissima, affascinante ma particolarmente sensibile, l’artista ha confessato di recente un suo piccolo segreto che riguarda il suo look. Sapevate che da sempreuna: una diva senza tempo Da tanti annioltre ad essere riconosciuta per la sua splendida voce, è facilmente conoscibile anche per la sua ...

Advertising

mavarco86 : @dan_grossi Chi è, Orietta berti? XD - pallazzo3000 : Orietta Berti in giro a cagare il cazzo con la dentiera traballante e i soldi della Coca-Cola e intanto questo pezz… - RadioOlbiaWeb : Adesso in onda Fedez, Achille Lauro & Orietta Berti - MILLE - tragi_com78 : Mille di Orietta Berti quest’anno va per La maggiore. - ESCiucaren : RT @Zziagenio78: Spiace fare nomi e cognomi ma è iniziato tutto a Sanremo con Orietta Berti che veniva bloccata dalla polizia mentre si rib… -