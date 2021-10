Nuovo attacco hacker alla Cgil Il sindacato | «Operazione molto strutturata»

Leggi su open.online

(Di sabato 16 ottobre 2021) Mentre era in corso la manifestazione “Mai più fascismi” in piazza San Giovanni a Roma, i siti dellahanno subito uninformatico. A farlo sapere è lo stessoparlando di «un’, proveniente da diverse fonti, che ha colpito tutto il sistema della comunicazione della, in particolare Collettiva.it. Di conseguenza sono stati chiusi tutti gli accessi ed è stato messo in protezione il sistema». Oggi in piazza San Giovanni è andata in scena la manifestazione in risposta all’assalto avvenuto pochi giorni fasede delda parte di un gruppo guidato dal movimento di estrema destra Forza Nuova. Cinque giorni fa i siti dellaerano stati ...