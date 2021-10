Nomina giunta, nuovi ingressi in Consiglio Comunale a Salerno: ecco chi entra (Di sabato 16 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Con la Nomina della giunta, cambia anche il Consiglio Comunale di Salerno. Cinque assessori devono infatti dimettersi da consiglieri comunali consentendo l’ingresso a Palazzo di Città dei primi dei non eletti nelle rispettive liste. Nel Partito socialista la delega all’Ambiente che verrà affidata a Massimiliano Natella fa posto in Consiglio Comunale all’ex assessore alla Cultura ( attualmente questa delega non è stata ancora assegnata) Tonia Willburger. Con la Paola De Roberto Nominata assessore alle politiche sociali e giovanili subentra Gianluca Memoli, primo dei non eletti con Salerno per i Giovani che ritorna in Consiglio ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 16 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Con ladella, cambia anche ildi. Cinque assessori devono infatti dimettersi da consiglieri comunali consentendo l’ingresso a Palazzo di Città dei primi dei non eletti nelle rispettive liste. Nel Partito socialista la delega all’Ambiente che verrà affidata a Massimiliano Natella fa posto inall’ex assessore alla Cultura ( attualmente questa delega non è stata ancora assegnata) Tonia Willburger. Con la Paola De Robertota assessore alle politiche sociali e giovanili subGianluca Memoli, primo dei non eletti conper i Giovani che ritorna in...

Ettore_Rosato : Grazie a @BeppeSala: 6 donne e 6 uomini. Non parole ma fatti. Complimenti @AlessiaCappello per nomina nella giunta… - anteprima24 : ** Nomina giunta, nuovi ingressi in Consiglio Comunale a #Salerno: ecco chi entra ** - AriannaCensi : RT @Anna_Scavuzzo: Oggi prima seduta di giunta a Palazzo Marino con i nuovi colleghi assessori @PierMaran @MarcoGranelliMI @AriannaCensi @g… - positanonews : #Copertina #Politica Ravello, il 23 ottobre primo consiglio comunale e nomina della giunta targata Vuilleumier - TG24info : Vicalvi – Festa per insediamento e nomina degli assessori in piazza | -