MOVIOLA – Milan-Hellas Verona: rigore per fallo di Romagnoli su Kalinic, è 0-2 (Di sabato 16 ottobre 2021) Un grande inizio per l’Hellas Verona. Nel corso del primo tempo del match contro il Milan, valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie A 2021/2022, i ragazzi di Igor Tudor trovano anche la rete del raddoppio per via di un calcio di rigore fischiato da Prontera per un contatto tra Romagnoli e Kalinic. L’attaccante del Verona prende posizione, allarga le gambe e arriva Romagnoli a contatto, per il direttore di gara è calcio di rigore. Il Var parla con Prontera per oltre un minuto, ma non lo invita ad andare al Var anche perché sembra una decisione che deve essere presa sul campo. Dal dischetto Barak batte Tatarusanu e fa 0-2. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 16 ottobre 2021) Un grande inizio per l’. Nel corso del primo tempo del match contro il, valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie A 2021/2022, i ragazzi di Igor Tudor trovano anche la rete del raddoppio per via di un calcio difischiato da Prontera per un contatto tra. L’attaccante delprende posizione, allarga le gambe e arrivaa contatto, per il direttore di gara è calcio di. Il Var parla con Prontera per oltre un minuto, ma non lo invita ad andare al Var anche perché sembra una decisione che deve essere presa sul campo. Dal dischetto Barak batte Tatarusanu e fa 0-2. SportFace.

