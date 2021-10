Lucrezia era scomparsa da ieri Il fratello di 22 anni fa trovare il corpo

(Di sabato 16 ottobre 2021) Nicolosi (Catania) - Ancora un femminicidio in Italia, ancora una donna vittima di un uomo. Questa volta il carnefice sarebbe ilGiov, 22. La vittima èDi Prima, 37, ...

Donna scomparsa nel Catanese, fratello fa trovare corpo. Lucrezia Di Prima era scomparsa ieri. L'uomo ammette delit… - Lucrezia Di Prima, 37 anni, trovata morta: era scomparsa da casa da oltre 24 ore

Di Prima, il fratello della 37enne ha confessato l'omicidio L'allarme suDi Primastato lanciato solo ieri: la 37enne di San Giovanni La Punta , provincia di Catania,...Di Prima, le indagini Le indagini sono scattate ieri, venerdì 15 ottobre, in seguito alla ... il fratello della vittima avrebbe poi confessato che la sorellamorta e che ad ucciderla ...Ritrovato nelle campagne catanesi il corpo di Lucrezia Di Prima, 37 anni. L'uomo avrebbe agito al culmine di un raptus durante una lite ...A far ritrovare il corpo senza vita della giovane nelle campagne di Nicolosi è stato il fratello Giovanni, di 22 anni, che si sarebbe autoaccusato del delitto. Il ragazzo è stato condotto in caserma a ...