L' ennesima gaffe di Michetti | Ma perché tra i soccorritori di Rigopiano c' era gente di colore?

(Di sabato 16 ottobre 2021) “Ho visto pure delladiche stava lì a dare una mano. Per carità… è lodevole. Ma lì ci debbono essere persone che sanno il fatto loro”. Così, a Radio Radio, Enrico, candidato del centrodestra a sindaco di Roma, in merito alla presenza di migranti tra i volontari della Croce rossa durante i soccorsi a. Siamo a gennaio 2017 e l’emittente affronta la tragedia chiedendo un parere al “Prof”., ancora lontano dal diventare tribuno del centrodestra, soppesa l’adeguatezza dei soccorsi sull’Appennino abruzzese. Poi si lancia: “Non si comprendeil Genio guastatori è stato inserito all’interno della Folgore, un reggimento di paracadutisti. Quelli che stanno di stanza a Legnago, quelli possono essere paracadutati in qualsiasi momento, in qualsiasi ...

'Ho visto pure della gente di colore che stava lì a dare una mano. Per carità… è lodevole. Ma lì ci debbono essere persone che sanno il fatto loro'. Così, a Radio Radio, Enrico Michetti, ...Non vogliamo infierire sulla povera (non in senso economico) Luciana Lamorgese che, però, non ha mancato di mettere in scena un ennesimo colpo a vuoto o, se volete, una.