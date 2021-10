Le ultime ore di Rdc e Quota 100. Draghi attende lunedì per rottamare il grilloleghismo (Di sabato 16 ottobre 2021) Sarà un po’ come chiudere quel balcone. Il rostro da cui la meglio gioventù grillina esultò per il 2,4 per cento, il pulpito da cui s’annunciò l’abolizione della povertà, la settimana entrante perderà molta della sua forza evocativa. Perché con la legge di Bilancio che lunedì Daniele Franco illustrerà ai suoi colleghi di governo si archivieranno Quota 100 e Reddito di cittadinanza, le due misure del famigerato “decretone” che resta l’eredità finanziariamente più pesante dell’era gialloverde. Sul Rdc, la discussione s’è accesa già ieri in Cdm. Quando il ministro dell’Economia, dopo averla taciuta nella cabina di regia della vigilia, ha spiegato la norma inserita in extremis nel decreto fiscale che prevede il rifinanziamento della misura cara al M5s. Il bisticcio è stato pretestuoso perché Franco ha subito spiegato che quei 200 milioni stanziati ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 16 ottobre 2021) Sarà un po’ come chiudere quel balcone. Il rostro da cui la meglio gioventù grillina esultò per il 2,4 per cento, il pulpito da cui s’annunciò l’abolizione della povertà, la settimana entrante perderà molta della sua forza evocativa. Perché con la legge di Bilancio cheDaniele Franco illustrerà ai suoi colleghi di governo si archivieranno100 e Reddito di cittadinanza, le due misure del famigerato “decretone” che resta l’eredità finanziariamente più pesante dell’era gialloverde. Sul Rdc, la discussione s’è accesa già ieri in Cdm. Quando il ministro dell’Economia, dopo averla taciuta nella cabina di regia della vigilia, ha spiegato la norma inserita in extremis nel decreto fiscale che prevede il rifinanziamento della misura cara al M5s. Il bisticcio è stato pretestuoso perché Franco ha subito spiegato che quei 200 milioni stanziati ...

Advertising

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 2.732 i positivi individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri… - sole24ore : Coronavirus, ultime notizie in Italia. Rasi (ex Ema): “Tamponi attendibili solo per 8 ore, no a validità estesa a 7… - fattoquotidiano : COVID Ecco i dati in Italia nelle ultime 24 ore - DriverMattia198 : RT @MaxFerrari: I media italici che nelle ultime ore sono riusciti a nascondere la manifestazione di #Trieste e l'identità del killer somal… - Miki_2313 : RT @sole24ore: Coronavirus, ultime notizie in Italia. Rasi (ex Ema): “Tamponi attendibili solo per 8 ore, no a validità estesa a 72 ore” ht… -