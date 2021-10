Lazio Inter | tifosi juventini scatenati sui social | «E i rossi?»

(Di sabato 16 ottobre 2021)dopo. Suisi accende il dibattito per quando accaduto nel finale di gara all’Olimpico Il finale acceso indopo il gol di Felipe Anderson ha attivato nel dibattitoanche idella Juventus, che si sonoper la mancanza di cartellini. L'al completo assalta Felipe Anderson. 2 ammonizioni per parte…— Antonius?Block (@liviozeta67) October 16, 2021 Felipe Anderson ammonito per aver fatto gol. Dumfries che lo voleva menare niente.— Delirio (@Delirio897J) October 16, 2021 Questi sono solo alcuni dei messaggi apparsi dopo quanto successo nel finale di partita. L'articolo ...

MarcelloChirico : #LazioInter Di Marco si scontra con Patric e va a terra. L'Inter prova cmq a segnare, e nn ci riesce. La Lazio r… - FBiasin : Un'ora di ottima #Inter, tra le migliori della stagione. - Poi un errore (#Bastoni). - I cambi (sicuramente sbagli… - 23_Frog : Pre Lazio-Inter ????? #ForzaInter #Inter #LazioInter #Training - sgw52423572 : RT @PrincipeNeroaz1: Se veramente pensate che la Lazio avrebbe dovuto interrompere l'azione avete qualche problema o non avete mai giocato… - fpa82 : RT @Inter: ??? | INTERVISTA Le parole del tecnico nerazzurro dopo #LazioInter ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Inter

Caos in campo in due momenti distinti del match tra. Nerazzurri infuriati dopo la rete del 2 - 1 di Felipe Anderson: l'azione era ripartita con Dimarco a terra. Quattro gli ammoniti. Poi confusione anche dopo il triplice fischio: Luiz ...ROMA - Diciamo che nelladi queste prime partite c'è tanto Felipe Anderson . Anche contro l', gol a parte, il brasiliano si è dimostrato l'uomo in più. Sarri gli ha dato fiducia, lui lo sta ripagando alla grande: " ...È trionfo all'Olimpico per la Lazio di Sarri. I biancocelesti battono l'Inter 3-1 e conquistano tre punti importanti in ottica classifica. Al termine del match, ai microfoni di Dazn, Maurizio Sarri ha ...Le polemiche sull'episodio che ha visto protagonista Luiz Felipe e Joaquin Correa continua a far discutere. Ne parla Patric, coinvolto indirettamente nella tumultosa vicenda di Lazio-Inter ...