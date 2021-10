Juve all'esame Roma, Allegri “Riaccendiamo l'interruttore” (Di sabato 16 ottobre 2021) TORINO (ITALPRESS) – “Fino alla prossima sosta abbiamo sette partite in cui fare dei punti per non allontanarci di più dalle prime posizioni di classifica. La Roma ha dei buoni giocatori, ha tecnica, fisicità, dovremo prepararci bene e riaccendere subito l'interruttore, altrimenti rischiamo di romperci le ossa”. Massimiliano Allegri vuole una Juve subito sul pezzo in vista della sfida di domani sera all'Allianz Stadium contro i giallorossi. “E' sempre Juve-Roma, una partita in cui ci sono sempre state tante polemiche anche se questo fa parte del nostro Paese – la presenta alla vigilia il tecnico bianconero – Mourinho ha dato carattere alla Roma, sono davanti a noi di 4 punti, per noi è una partita molto importante”. Quella giallorossa è “una squadra noiosa contro cui ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 16 ottobre 2021) TORINO (ITALPRESS) – “Fino alla prossima sosta abbiamo sette partite in cui fare dei punti per non allontanarci di più dalle prime posizioni di classifica. Laha dei buoni giocatori, ha tecnica, fisicità, dovremo prepararci bene e riaccendere subito l', altrimenti rischiamo di romperci le ossa”. Massimilianovuole unasubito sul pezzo in vista della sfida di domani sera all'Allianz Stadium contro i giallorossi. “E' sempre, una partita in cui ci sono sempre state tante polemiche anche se questo fa parte del nostro Paese – la presenta alla vigilia il tecnico bianconero – Mourinho ha dato carattere alla, sono davanti a noi di 4 punti, per noi è una partita molto importante”. Quella giallorossa è “una squadra noiosa contro cui ...

Advertising

juventusfc : #JuventusWomen verso #JuveChelsea ? Il cammino in #UWCL finora ?? Non mancare, viviamo una serata speciale all'Al… - juventusfc : ?? ?????? ?????????? ???????????????? ?? Le #JuventusWomen ospitano all'Allianz Stadium il Chelsea in #UWCL ?? Appuntamento alle 2… - juventusfc : Emozionate. Focalizzate. Pronte. Le nostre ragazze. Le parole ?? di Coach Montemurro e @SaraGama_ITA alla vigilia di… - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Juve all’esame Roma, Allegri “Riaccendiamo l’interruttore” - - CorriereCitta : Juve all’esame Roma, Allegri “Riaccendiamo l’interruttore” -

Ultime Notizie dalla rete : Juve all Ambra, ecco la risposta di Allegri al giornalista ...Chi a rivelare che la storia tra l'attrice e l'allenatore della Juve era giunta al capolinea. E ben presto si è capito il motivo: un tradimento da parte di Allegri che in pratica da un giorno all'...

Juve - Roma, Allegri: 'Dybala no, Morata forse. Con Mourinho nessun rapporto' Sfida con Mourinho: l'ultima volta in Juve - Manchester United la mano all'orecchio dello Special One. Che rapporto c'è? Non ho rapporto con Mourinho. Ha vinto tantissimo, ho grande rispetto, è nel ...

Locatelli-Chiesa leader, Bernardeschi titolare: è una Juve all'italiana La Gazzetta dello Sport Lazio, Parolo: "Inzaghi è istinto. Giusto andar via, se lo fischieranno sarà per troppo amore" Solo poche ore e poi sarà Lazio - Inter. In questa settimana si è parlato tantissimo del ritorno di mister Inzaghi all'Olimpico, per la prima volta da avversario dopo 22 anni.

Juve all’esame Roma, Allegri “Riaccendiamo l’interruttore” TORINO (ITALPRESS) - "Fino alla prossima sosta abbiamo sette partite in cui fare dei punti per non allontanarci di più dalle prime posizioni di classifica ...

...Chi a rivelare che la storia tra l'attrice e l'allenatore dellaera giunta al capolinea. E ben presto si è capito il motivo: un tradimento da parte di Allegri che in pratica da un giorno'...Sfida con Mourinho: l'ultima volta in- Manchester United la mano'orecchio dello Special One. Che rapporto c'è? Non ho rapporto con Mourinho. Ha vinto tantissimo, ho grande rispetto, è nel ...Solo poche ore e poi sarà Lazio - Inter. In questa settimana si è parlato tantissimo del ritorno di mister Inzaghi all'Olimpico, per la prima volta da avversario dopo 22 anni.TORINO (ITALPRESS) - "Fino alla prossima sosta abbiamo sette partite in cui fare dei punti per non allontanarci di più dalle prime posizioni di classifica ...