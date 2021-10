Il padre di Gianluca Grignani e il loro rapporto: “Non posso perdonare” (Di sabato 16 ottobre 2021) Gianluca Grignani, ha dichiarato di non perdonare mai suo padre per quello che gli ha fatto, proprio durante la sua infanzia difficile. Gianluca Grignani, non perdonerà mai suo padre per quello che gli ha fatto durante l’infanzia (Getty Images)L’artista aveva parlato in diverse occasioni della sua difficile infanzia, nel lontano 2016 venne ricoverato in ospedale per attacchi di panico, per poi parlare del rapporto con suo padre dichiarando che non perdonerà mai suo padre per quello che gli ha fatto. Il cantante dichiarò che quando cercava sua madre, lei non c’era mai, ma nonostante tutto ha deciso di perdonarla (nella canzone “Madre“), proprio perché ha sua madre ha dovuto subire un matrimonio non ... Leggi su ck12 (Di sabato 16 ottobre 2021), ha dichiarato di nonmai suoper quello che gli ha fatto, proprio durante la sua infanzia difficile., non perdonerà mai suoper quello che gli ha fatto durante l’infanzia (Getty Images)L’artista aveva parlato in diverse occasioni della sua difficile infanzia, nel lontano 2016 venne ricoverato in ospedale per attacchi di panico, per poi parlare delcon suodichiarando che non perdonerà mai suoper quello che gli ha fatto. Il cantante dichiarò che quando cercava sua madre, lei non c’era mai, ma nonostante tutto ha deciso di perdonarla (nella canzone “Madre“), proprio perché ha sua madre ha dovuto subire un matrimonio non ...

gianluca_zago : @Riccardiologo con un padre cosi, i loro problemi sono ben altri - Gianluca_2205 : @sarbatore_ Non parlare così di mio padre. - SCUtweet : @FrancoGordon97 Padre di Gianluca, ex allenatore e dirigente - giuseppeJ1306 : @FrancoGordon97 @SCUtweet Il padre di Gianluca - NinoRamosTerml : @granatiere1906 @rocchi_fake Una lacrima strappastorie....Gianluca nega l'accaduto e il padre, il prode ex arbitro… -