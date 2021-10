Green pass, abbiate il coraggio di dare la colpa a Draghi (Di sabato 16 ottobre 2021) Quando il 10 agosto del ‘39 Galeazzo Ciano, ministro degli Esteri di Mussolini, vola in Germania con la missione di dissuadere quei guerrafondai a imbarcarsi in una nuova guerra, incontra il suo collega Ribbentropp e gli chiede cosa caspita hanno intenzione di fare i tedeschi – che già si erano annessi, senza che nessuno dicesse pio, l’Austria e parte della Cecoslovacchia – col casotto che stanno sollevando sulla Polonia. «Volete Danzica?», chiede Ciano. «Vogliamo la guerra!», replica l’altro. «E secondo voi Inghilterra e Francia staranno a guardare?». E Ribbentropp: «Non muoveranno un dito. Scommettiamo?». Fecero la scommessa: un quadro rinascimentale italiano contro una raccolta d’armi tedesche. Sappiamo tutti l’esito della scommessa: il primo settembre Hitler invadeva la Polonia e il 3 settembre Francia e Inghilterra dichiaravano guerra alla Germania. Il ... Leggi su nicolaporro (Di sabato 16 ottobre 2021) Quando il 10 agosto del ‘39 Galeazzo Ciano, ministro degli Esteri di Mussolini, vola in Germania con la missione di dissuadere quei guerrafondai a imbarcarsi in una nuova guerra, incontra il suo collega Ribbentropp e gli chiede cosa caspita hanno intenzione di fare i tedeschi – che già si erano annessi, senza che nessuno dicesse pio, l’Austria e parte della Cecoslovacchia – col casotto che stanno sollevando sulla Polonia. «Volete Danzica?», chiede Ciano. «Vogliamo la guerra!», replica l’altro. «E secondo voi Inghilterra e Francia staranno a guar?». E Ribbentropp: «Non muoveranno un dito. Scommettiamo?». Fecero la scommessa: un quadro rinascimentale italiano contro una raccolta d’armi tedesche. Sappiamo tutti l’esito della scommessa: il primo settembre Hitler invadeva la Polonia e il 3 settembre Francia e Inghilterra dichiaravano guerra alla Germania. Il ...

Advertising

borghi_claudio : Torno a ripetere la domanda anche ai pro green pass. Adesso abbiamo il green pass anche per andare in bagno e quind… - ladyonorato : A #Messina oltre a protestare contro il #greenpass si ricorda la morte per il vaccino dell’infermiere Antonio Mondo… - ladyonorato : Green pass per i lavoratori: disobbedire ad ordini antidemocratici significa difendere la democrazia - chiaravise : Green pass, primo giorno di obbligo: una prova di maturità “La cultura liberale, patrimonio comune, un po’ ne soffr… - massimogrossi2 : @agosto_stefania Ricordati sempre che il Green pass esiste solo perché esistono i no vax -