Effetto Green Pass: in un giorno 69mila prime dosi. Aumenta il numero dei tamponi ma quello dei casi resta simile (Di sabato 16 ottobre 2021) Lei persone che hanno ricevuto almeno una somministrazione sono olre 46 milioni e più di 87 milioni le iniezioni. Boom di certficati verdi scaricati: ieri i download sono stati 867.039

