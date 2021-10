E pur si muovono i mercenari dalla Libia? (Di sabato 16 ottobre 2021) È stato trovato pochi giorni fa a Ginevra un accordo sulla tabella di marcia per rimuovere “combattenti, mercenari e forze straniere” dalla Libia. L’intesa raggiunta dal Comitato militare 5+5 con il patrocinio dell’Onu e dagli Stati Uniti è stata accolta positivamente dalla Comunità internazionale, ma resta da vedere se troverà concreta applicazione sul terreno. Secondo InsideOver. Leggi su it.insideover (Di sabato 16 ottobre 2021) È stato trovato pochi giorni fa a Ginevra un accordo sulla tabella di marcia per rimuovere “combattenti,e forze straniere”. L’intesa raggiunta dal Comitato militare 5+5 con il patrocinio dell’Onu e dagli Stati Uniti è stata accolta positivamenteComunità internazionale, ma resta da vedere se troverà concreta applicazione sul terreno. Secondo InsideOver.

