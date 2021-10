Dopo la “cacciata” da Uomini e Donne Joele dice la sua | “Usato per fare ascolti”

Leggi su ultimenotizieflash

(Di sabato 16 ottobre 2021) Ci aspettavamo molto molto di più,le anticipazioni diche erano circolate in rete. Niente ira mariana per ladidal programma di Canale 5 e in fondo, davvero, in quello studio, è successo di peggio.avrà sbagliato, suggerendo alla sua corteggiatrice ( che manco gli piaceva più di tanto) di scambiarsi il numero con il suo amico, anche perchè avrebbe potuto sentirla con il cellulare della redazione…Ma poi lui e Ilaria hanno fatto ben poco, proprio perchè l’interesse è davvero bassissimo tra i due e lo scandalo non c’è stato. Certo, un corteggiatore che prende per i fondelli la redazione, va cacciato e se questo è il primo di una lunga serie, ci auguriamo che si vada avanti così, visto che in passato, è successo anche di peggio. ...