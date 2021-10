“Dolce Quiz”: bignè di Ernst Knam (Di sabato 16 ottobre 2021) Il maestro cioccolatiere Ernst Knam, protagonista insieme alla moglie Frau di Dolce Quiz, il nuovo programma del sabato di Rai2, ha spiegato come preparare in casa dei bignè perfetti. Ingredienti 10 g sale, 10 g zucchero, 200 g burro a cubetti, 4 uova grandi sbattute, 500 ml acqua, 260 g farina manitoba Procedimento In una pentola capiente, mettiamo acqua e burro a pezzetti e scaldiamo fino a far sciogliere completamente il burro. Aggiungiamo anche sale e zucchero. Quando la miscela bolle, togliamo dal fuoco ed aggiungiamo la farina manitoba tutta d’un colpo, mescolando energicamente con un cucchiaio. Rimettiamo sul fuoco e continuiamo a mescolare finchè si forma una palla liscia, l’impasto si stacca dalla pentola e si forma una patina bianca sul fondo della pentola. Trasferiamo l’impasto bollente ... Leggi su fattidigossip (Di sabato 16 ottobre 2021) Il maestro cioccolatiere, protagonista insieme alla moglie Frau di, il nuovo programma del sabato di Rai2, ha spiegato come preparare in casa deiperfetti. Ingredienti 10 g sale, 10 g zucchero, 200 g burro a cubetti, 4 uova grandi sbattute, 500 ml acqua, 260 g farina manitoba Procedimento In una pentola capiente, mettiamo acqua e burro a pezzetti e scaldiamo fino a far sciogliere completamente il burro. Aggiungiamo anche sale e zucchero. Quando la miscela bolle, togliamo dal fuoco ed aggiungiamo la farina manitoba tutta d’un colpo, mescolando energicamente con un cucchiaio. Rimettiamo sul fuoco e continuiamo a mescolare finchè si forma una palla liscia, l’impasto si stacca dalla pentola e si forma una patina bianca sul fondo della pentola. Trasferiamo l’impasto bollente ...

