Call of Duty risponde alle voci sul leak del sistema anti-cheat Ricochet: 'va tutto bene' (Di sabato 16 ottobre 2021) Non è passato molto dall'annuncio dell'implementazione di un nuovo sistema anti-cheat, denominato Ricochet, su Call of Duty. È bastato pochissimo che si è subito diffusa la voce su un presunto leak dell'intero codice sorgente del sistema. Una situazione amaramente comica per Activision, visto anche il picco di preoccupazioni: l'anti-cheat è stato hackerato prima di essere implementato nel gioco? Sembra però che il team al lavoro su Ricochet non sia assolutamente preoccupato: poco dopo infatti la diffusione della notizia del leak, il Twitter ufficiale di Call of Duty ha postato alcuni aggiornamenti sui test in svolgimento, dichiarando che ... Leggi su eurogamer (Di sabato 16 ottobre 2021) Non è passato molto dall'annuncio dell'implementazione di un nuovo, denominato, suof. È bastato pochissimo che si è subito diffusa la voce su un presuntodell'intero codice sorgente del. Una situazione amaramente comica per Activision, visto anche il picco di preoccupazioni: l'è stato hackerato prima di essere implementato nel gioco? Sembra però che il team al lavoro sunon sia assolutamente preoccupato: poco dopo infatti la diffusione della notizia del, il Twitter ufficiale diofha postato alcuni aggiornamenti sui test in svolgimento, dichiarando che ...

