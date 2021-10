Bassetti: via la mascherina col 90% di vaccinati. Ma Pregliasco: solo in primavera e non buttiamola (video) (Di sabato 16 ottobre 2021) Bassetti, Pregliasco e la mascherina: l’oggetto del contendere tra i due noti virologi in prima linea contro il Covid stavolta è lei. Chirurgica. Fp2. Di stoffa o addirittura trasformata in visiera, poco importa. L’importante è capire come e quando potersene emancipare una volta per tutte. E allora, Bassetti lo va dicendo da un po’. Ora la sua proposta si fa più concreta e circostanziata: via la mascherina col 90% di vaccinati. Ma subito arriva l’alt di Pregliasco che, correggendo il tiro del collega, avverte: solo in primavera. Ma non buttiamola… Sul ricorso meticoloso al dispositivo di protezione individuale le visioni dei due esperti del settori, sembrano vicine, ma in realtà si differenziano su un discrimine ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 16 ottobre 2021)e la: l’oggetto del contendere tra i due noti virologi in prima linea contro il Covid stavolta è lei. Chirurgica. Fp2. Di stoffa o addirittura trasformata in visiera, poco importa. L’importante è capire come e quando potersene emancipare una volta per tutte. E allora,lo va dicendo da un po’. Ora la sua proposta si fa più concreta e circostanziata: via lacol 90% di. Ma subito arriva l’alt diche, correggendo il tiro del collega, avverte:in. Ma non… Sul ricorso meticoloso al dispositivo di protezione individuale le visioni dei due esperti del settori, sembrano vicine, ma in realtà si differenziano su un discrimine ...

Advertising

SummaDeceptio : @Giovaguerrato Forse serviranno per tirar fuori Draghi dai guai, quando capirà di avere perso. Stessa cosa l'aver m… - IdeawebTV : Lo chef stellato Riccardo Bassetti ospite della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba… - DamatoRicardo : RT @Bobbio65M: Ascoltate Bassetti, folgorato sulla via di Damasco. - Bobbio65M : RT @Bobbio65M: Ascoltate Bassetti, folgorato sulla via di Damasco. - Bobbio65M : Ascoltate Bassetti, folgorato sulla via di Damasco. -