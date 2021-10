Basket femminile, 3^ giornata Serie A1 2021-2022: Campobasso espugna Bologna, Faenza batte Broni (Di sabato 16 ottobre 2021) Sono due gli anticipi della terza giornata della Serie A1 di Basket femminile 2021-2022. Continua la straordinaria cavalcata di Campobasso, prima in classifica a punteggio pieno, che espugna anche il campo della Virtus Bologna per 70-61. Una partita eccezionale delle molisane, che hanno vinto il match nel terzo quarto (parziale 9-16). Campobasso trascinata da una Robyn Parks, autrice di 27 punti, mentre alla Virtus non sono bastati i 21 punti di Cecilia Zandalasini. Prima vittoria in campionato per la E-Work Faenza, che ha sconfitto tra le mura amiche la Costruzioni Italia Broni con il punteggio di 78-70. Una partita che si è decisa nel primo quarto, con il vantaggio poi mantenuto da ... Leggi su oasport (Di sabato 16 ottobre 2021) Sono due gli anticipi della terzadellaA1 di. Continua la straordinaria cavalcata di, prima in classifica a punteggio pieno, cheanche il campo della Virtusper 70-61. Una partita eccezionale delle molisane, che hanno vinto il match nel terzo quarto (parziale 9-16).trascinata da una Robyn Parks, autrice di 27 punti, mentre alla Virtus non sono bastati i 21 punti di Cecilia Zandalasini. Prima vittoria in campionato per la E-Work, che ha sconfitto tra le mura amiche la Costruzioni Italiacon il punteggio di 78-70. Una partita che si è decisa nel primo quarto, con il vantaggio poi mantenuto da ...

