Baresi: «Se non senti la storia del Milan giusto andarsene» (Di sabato 16 ottobre 2021) Franco Baresi in un’intervista a SportWeek parla del suo Milan e di quello di oggi In un’intervista a SportWeek Franco Baresi ha parlato del suo Milan e di quello degli ultimi anni, tracciando differenze e lodando Pioli. Ecco le sue parole. Milan – «Credo che chi gioca nel Milan conosca la sua storia. O la sente dentro, fino in fondo, o è logico che faccia scelte diverse da quella di restare. Scelte che vanno rispettate». SERIE B – «Erano altri tempi, altre persone, un altro calcio. Il Milan è uno dei più grandi club al mondo e pochi altri possono darti quello che ti dà il Milan. Non c’è altro da dire». PARTITE – «La prima Coppa dei Campioni vinta a Barcellona, nell’89, non si scorda mai: era la prima dopo tanti anni. E poi la prima ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 16 ottobre 2021) Francoin un’intervista a SportWeek parla del suoe di quello di oggi In un’intervista a SportWeek Francoha parlato del suoe di quello degli ultimi anni, tracciando differenze e lodando Pioli. Ecco le sue parole.– «Credo che chi gioca nelconosca la sua. O la sente dentro, fino in fondo, o è logico che faccia scelte diverse da quella di restare. Scelte che vanno rispettate». SERIE B – «Erano altri tempi, altre persone, un altro calcio. Ilè uno dei più grandi club al mondo e pochi altri possono darti quello che ti dà il. Non c’è altro da dire». PARTITE – «La prima Coppa dei Campioni vinta a Barcellona, nell’89, non si scorda mai: era la prima dopo tanti anni. E poi la prima ...

