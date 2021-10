Autostrade, “nel week end un inferno senza precedenti”. Cosa evitare (Di sabato 16 ottobre 2021) Notizia certificata e riportata da Libero Quotidiano. Venerdì 15 ottobre è diventato obbligatorio il Green pass sui posti di lavoro. Una notizia che già la scorsa settimana ha creato il caos a Roma con i No-Green pass scesi in piazza, alcuni dei quali hanno preso d'assalto la Cgil. Eppure quanto accaduto potrebbe essere solo l'antipasto. In queste ore occhi puntati su nuove manifestazioni in vista del weekend. Palazzo Chigi e Viminale, dopo il flop nella Capitale, sta ragionando per tenere al sicuro i luoghi più sensibili ed evitare il ripetersi dell'attacco al sindacato. Un piano non semplice soprattutto perché tra le forze dell'ordine sono numerosi gli agenti che non hanno la certificazione verde. Il rischio è che i militari da schierare nelle piazze possano essere troppo pochi per arginare le proteste. Intanto si prevedono disagi nei ... Leggi su howtodofor (Di sabato 16 ottobre 2021) Notizia certificata e riportata da Libero Quotidiano. Venerdì 15 ottobre è diventato obbligatorio il Green pass sui posti di lavoro. Una notizia che già la scorsa settimana ha creato il caos a Roma con i No-Green pass scesi in piazza, alcuni dei quali hanno preso d'assalto la Cgil. Eppure quanto accaduto potrebbe essere solo l'antipasto. In queste ore occhi puntati su nuove manifestazioni in vista delend. Palazzo Chigi e Viminale, dopo il flop nella Capitale, sta ragionando per tenere al sicuro i luoghi più sensibili edil ripetersi dell'attacco al sindacato. Un piano non semplice soprattutto perché tra le forze dell'ordine sono numerosi gli agenti che non hanno la certificazione verde. Il rischio è che i militari da schierare nelle piazze possano essere troppo pochi per arginare le proteste. Intanto si prevedono disagi nei ...

