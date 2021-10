Ambra non va al Salone del Libro. Einaudi: “Sottraiamo lei e la figlia al clamore mediatico" (Di sabato 16 ottobre 2021) Ambra Angiolini, attesa al Salone del Libro per la presentazione del Libro Viola Ardone di Oliva Denaro, non è intervenuta all’incontro. La casa editrice Einaudi e l’ufficio stampa di Ambra hanno deciso insieme di “sottrarre lei e la figlia al clamore mediatico di questi giorni” ha spiegato il direttore dell’Einaudi Stile Libero, Paolo Repetti, aprendo l’incontro. “Ad Ambra questo Libro è piaciuto molto, ma la casa editrice e l’ufficio stampa abbiamo preferito che restasse a Milano. Ovviamente ci scusiamo di questa modifica del programma”, ha detto. Proprio ieri l’attrice è intervenuta per chiudere la questione che ha aperto “Striscia la notizia” consegnandole un Tapiro per la fine ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 16 ottobre 2021)Angiolini, attesa aldelper la presentazione delViola Ardone di Oliva Denaro, non è intervenuta all’incontro. La casa editricee l’ufficio stampa dihanno deciso insieme di “sottrarre lei e laaldi questi giorni” ha spiegato il direttore dell’Stile Libero, Paolo Repetti, aprendo l’incontro. “Adquestoè piaciuto molto, ma la casa editrice e l’ufficio stampa abbiamo preferito che restasse a Milano. Ovviamente ci scusiamo di questa modifica del programma”, ha detto. Proprio ieri l’attrice è intervenuta per chiudere la questione che ha aperto “Striscia la notizia” consegnandole un Tapiro per la fine ...

