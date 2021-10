7 attivisti di Hong Kong condannati per proteste non autorizzate nel 2020

(Di sabato 16 ottobre 2021) Settedi, inclusi ex legislatori, sono statisabato a 12 mesi di carcere per il loro ruolo in una protesta dello scorso anno contro un’ampia legge sulla sicurezza nazionale imposta dalla Cina. Perché glidisono stati? I sette si erano dichiarati colpevoli di accuse che includevano

...mosse nei suoi confronti aiutato dal muro di silenzio che recintava i pochi coraggiosi... regional liaison Ipac e advisor diKong Watch... scrittori, artisti eclandestini che hanno dato la vita per la causa della libertà", scrive Lake nel suo articolo. Il 7 ottobre, Mayer Brown aveva informato l'Alleanza diKong a ...Sette attivisti di Hong Kong sono stati condannati dopo essere stati arrestati per aver preso parte a dimostrazioni non autorizzate ...La Cina è riuscita a isolare il Porto Profumato dal resto del mondo, profittando della timida reazione di Washington e Taipei. Per evitare l’estinzione della resistenza, gli hongkonghesi devono adotta ...