Vota Flavia Pennetta nella Hall of Fame: 'Us Open e Fed Cup nel cuore' (Di venerdì 15 ottobre 2021) La candidatura per la International Tennis Hall of Fame è un po' come una nomination all'Oscar. Comunque vada, è già un traguardo di prestigio. Lo sa bene Flavia Pennetta, orgogliosa ed emozionata di ...

apicella57 : RT @vincenzoarmetta: Sono tutti dei campioni ma non ci sono dubbi si vota per Flavia Pennetta - vincenzoarmetta : Sono tutti dei campioni ma non ci sono dubbi si vota per Flavia Pennetta -