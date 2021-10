Vasco Rossi, esce Siamo qui ed è già un classico (Di venerdì 15 ottobre 2021) C'è un filo rosso che lega Siamo solo noi, Siamo soli e Siamo qui, il singolo uscito oggi che anticipa l'omonimo album. Un filo rosso contenuto dentro quel "Siamo", fotografia di una condizione umana fragile e instabile. "Non è il migliore dei mondi possibili quello in cui ci troviamo" ha dichiarato Vasco Rossi presentando il nuovo disco. Siamo qui, lo si intuisce dal primo ascolto, è un altro classico, una di quelle canzoni alla Vasco che vanno dritto al punto, che arrivano già al primo ascolto. Uo di quei pezzi che parlano del presente, di come l'uomo contemporaneo sia più concentrato sull'avere che sull'essere. Il titolo originale della canzone avrebbe infatti dovuto essere Siamo qui pieni di guai. Quanto agli ... Leggi su panorama (Di venerdì 15 ottobre 2021) C'è un filo rosso che legasolo noi,soli equi, il singolo uscito oggi che anticipa l'omonimo album. Un filo rosso contenuto dentro quel "", fotografia di una condizione umana fragile e instabile. "Non è il migliore dei mondi possibili quello in cui ci troviamo" ha dichiaratopresentando il nuovo disco.qui, lo si intuisce dal primo ascolto, è un altro, una di quelle canzoni allache vanno dritto al punto, che arrivano già al primo ascolto. Uo di quei pezzi che parlano del presente, di come l'uomo contemporaneo sia più concentrato sull'avere che sull'essere. Il titolo originale della canzone avrebbe infatti dovuto esserequi pieni di guai. Quanto agli ...

