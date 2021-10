Ultime Notizie Roma del 15-10-2021 ore 18:10 (Di venerdì 15 ottobre 2021) Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giulia Ferrigno mentre in italiano greenpass protestano senza sosta oggi per l’obbligo del certificato verde sfiorano di poco gli otto milioni di Italiani over 12 ancora senza alcuna dose di vaccino anti nuove idee rispetto ad una settimana fa si sono registrate circa 400.000 prima e tu ministrazione io per 50 primi di copertura contro i coronavirus però sono più di 2 milioni e ottocentomila pari al 10,3% della popolazione complessiva di questa fascia d’età il dato emerge dal report settimanali della struttura del commissario Francesco figliuolo poi ti dico comunque il Trend registrato nel corso degli ultimi giorni un incremento di oltre il 34% di somministrazioni rispetto all’inizio della settimana mi evidenzia poi come siano circa 46 milioni le persone che hanno ricevuto almeno una dose un numero pari ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 15 ottobre 2021)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giulia Ferrigno mentre in italiano greenpass protestano senza sosta oggi per l’obbligo del certificato verde sfiorano di poco gli otto milioni di Italiani over 12 ancora senza alcuna dose di vaccino anti nuove idee rispetto ad una settimana fa si sono registrate circa 400.000 prima e tu ministrazione io per 50 primi di copertura contro i coronavirus però sono più di 2 milioni e ottocentomila pari al 10,3% della popolazione complessiva di questa fascia d’età il dato emerge dal report settimanali della struttura del commissario Francesco figliuolo poi ti dico comunque il Trend registrato nel corso degli ultimi giorni un incremento di oltre il 34% di somministrazioni rispetto all’inizio della settimana mi evidenzia poi come siano circa 46 milioni le persone che hanno ricevuto almeno una dose un numero pari ...

Advertising

sole24ore : Coronavirus, ultime notizie in Italia. Rasi (ex Ema): “Tamponi attendibili solo per 8 ore, no a validità estesa a 7… - fanpage : Entrambi non vaccinati - cremaonline : #Covid19: sono 2.732 i nuovi casi positivi in #Italia, 42 i decessi [guarda la mappa interattiva del territorio na… - Grwwwmipiacitu : RT @Agenzia_Ansa: Cifra record di tamponi molecolari e antigenici effettuati nelle ultime 24 ore in Italia: sono 506.043. Ieri erano stati… - f64klicso : RT @sole24ore: Coronavirus, ultime notizie in Italia. Rasi (ex Ema): “Tamponi attendibili solo per 8 ore, no a validità estesa a 72 ore” ht… -