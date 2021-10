Trovati morti in casa a Montesilvano, è omicidio suicidio (Di venerdì 15 ottobre 2021) C'è un omicidio suicidio, secondo le prime informazioni trapelate, all'origine della morte dell'uomo e della donna i cui cadaveri sono stati Trovati in un appartamento di via Tagliamento a ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 15 ottobre 2021) C'è un, secondo le prime informazioni trapelate, all'origine della morte dell'uomo e della donna i cui cadaveri sono statiin un appartamento di via Tagliamento a ...

