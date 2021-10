Traffico Roma del 15-10-2021 ore 19:30 (Di venerdì 15 ottobre 2021) Luceverde Roma Buonasera dalla redazione Studio Stefano Baiocchi sta via via calando di intensità al Traffico anche se permangono chiude Data l’ora su tutte le principali vie consolari in uscita dal centro sul Raccordo Anulare ancora incolonnamenti in carreggiata interna tra le uscite casse Salaria in carreggiata esterna zona sud cose dal video con la Roma Fiumicino fino all’uscita Ostia Acilia e successivamente dalla Laurentina allo svincolo Romanina in tangenziale permangono incolonnamenti Tra Corso Francia e la Salaria in direzione quindi San Giovanni mentre in pratica polizia locale Ci segnala ancora un incidente in piazza della Libertà permangono poi code lungo ponte Margherita e Al Muro Torto da Porta Pinciana piazzale Flaminio incolonnamenti sulla Cristoforo Colombo all’incrocio con la Laurentina qui anche per ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 15 ottobre 2021) LuceverdeBuonasera dalla redazione Studio Stefano Baiocchi sta via via calando di intensità alanche se permangono chiude Data l’ora su tutte le principali vie consolari in uscita dal centro sul Raccordo Anulare ancora incolonnamenti in carreggiata interna tra le uscite casse Salaria in carreggiata esterna zona sud cose dal video con laFiumicino fino all’uscita Ostia Acilia e successivamente dalla Laurentina allo svincolonina in tangenziale permangono incolonnamenti Tra Corso Francia e la Salaria in direzione quindi San Giovanni mentre in pratica polizia locale Ci segnala ancora un incidente in piazza della Libertà permangono poi code lungo ponte Margherita e Al Muro Torto da Porta Pinciana piazzale Flaminio incolonnamenti sulla Cristoforo Colombo all’incrocio con la Laurentina qui anche per ...

Advertising

RaiNews : Un gruppo di manifestanti si è radunato con cartelli scritti a mano - Agenzia_Ansa : Tafferugli con la polizia sono in corso durante la manifestazione dei No Green pass in piazza del Popolo a Roma. Do… - Agenzia_Ansa : A Roma un gruppo di 'No pass' questa mattina ha tentato di bloccare il traffico in via Labicana, ma è stato fermato… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 15-10-2021 ore 19:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - bobdvc : RT @BallettiRoberto: @EnricoMichetti @GiorgiaMeloni #giorgiameloni Roma oggi sommersa nel traffico anche grazie alle piste ciclabili ideolo… -