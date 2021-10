Striscia nella bufera: Ilari Blasi e Totti, Laura Chiatti, Francesca Barra tutte con Ambra e lei dice …. (Di venerdì 15 ottobre 2021) Sta facendo molto scalpore il servizio di Striscia la notizia in cui Staffelli ha consegnato il Tapiro D’Oro ad Ambra per essere stata tradita e lasciata dal suo compagno, l’allenatore Massimiliano Allegri. La prima ad indignarsi sui social era stata proprio la figlia di Ambra, Jolanda ma poi a catena in tantissime hanno fatto sentire la propria voce offesa e a tratti anche infastidita. Selvaggia Lucarelli se l’è presa anche con Vanessa Incontrada, la conduttrice di Striscia che non si è dissociata da un servizio così crudele ma, al contrario ci ha riso su, mandando, alla fine, anche i suoi saluti ad Allegri. Francesca Batta, Laura Chiatti, Ilari Blasi tutte contro Striscia la notizia In tante ... Leggi su baritalianews (Di venerdì 15 ottobre 2021) Sta facendo molto scalpore il servizio dila notizia in cui Staffelli ha consegnato il Tapiro D’Oro adper essere stata tradita e lasciata dal suo compagno, l’allenatore Massimiliano Allegri. La prima ad indignarsi sui social era stata proprio la figlia di, Jolanda ma poi a catena in tantissime hanno fatto sentire la propria voce offesa e a tratti anche infastidita. Selvaggia Lucarelli se l’è presa anche con Vanessa Incontrada, la conduttrice diche non si è dissociata da un servizio così crudele ma, al contrario ci ha riso su, mandando, alla fine, anche i suoi saluti ad Allegri.Batta,controla notizia In tante ...

Striscia : Mentre realizzavano un servizio sullo spaccio, il nostro Vittorio Brumotti e la sua troupe hanno subito una violent… - EmilianoMaveri : RT @catlatorre: Solidarietà ad #AmbraAngiolini per l'offesa mediatica nei confronti della sua vita privata. Essere un personaggio pubblic… - Jambadami71 : RT @catlatorre: Solidarietà ad #AmbraAngiolini per l'offesa mediatica nei confronti della sua vita privata. Essere un personaggio pubblic… - AnnaO25457715 : @Striscia @tpi @GiorgiaMeloni @dariofrance @beppe_grillo Maschi brutti anziani arricchiti da trent’anni di programm… - nocchi_rita : RT @catlatorre: Solidarietà ad #AmbraAngiolini per l'offesa mediatica nei confronti della sua vita privata. Essere un personaggio pubblic… -