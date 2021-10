Simone Inzaghi: “Non porteremo a Roma Vidal, Sanchez e Sensi” (Di venerdì 15 ottobre 2021) Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, è intervenuto in conferenza stampa per parlare della sfida di domani contro la Lazio. Il tecnico nerazzurro ha annunciato che Vidal, Sanchez e Sensi non faranno parte della trasferta Romana. Ecco le sue parole: “Il tardo rientro dei nazionali? Ci era capitato dopo l’ultima sosta, ma in quel caso avevamo giocato di domenica contro la Samp. Questa volta è particolare: Sanchez e Vidal non verranno con noi, sarebbero arrivati alle 3 di notte e ho preferito farli rimanere anche perché non avrebbero sicuramente giocato. Così come Sensi che si è allenato discretamente in gruppo: non può ancora calciare liberamente col destro causa distorsione, ma dalla prossima gara speriamo di recuperarlo”. Foto: Sito ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 15 ottobre 2021), allenatore dell’Inter, è intervenuto in conferenza stampa per parlare della sfida di domani contro la Lazio. Il tecnico nerazzurro ha annunciato chenon faranno parte della trasfertana. Ecco le sue parole: “Il tardo rientro dei nazionali? Ci era capitato dopo l’ultima sosta, ma in quel caso avevamo giocato di domenica contro la Samp. Questa volta è particolare:non verranno con noi, sarebbero arrivati alle 3 di notte e ho preferito farli rimanere anche perché non avrebbero sicuramente giocato. Così comeche si è allenato discretamente in gruppo: non può ancora calciare liberamente col destro causa distorsione, ma dalla prossima gara speriamo di recuperarlo”. Foto: Sito ...

