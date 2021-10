Pelé sta meglio e scherza: "Pronto per giocare domenica" (Di venerdì 15 ottobre 2021) Dal Brasile arrivano notizie confortanti sulle condizioni di salute di Pelé . La leggenda verdeoro, come annunciato in un video social postato da una delle figlie, sta meglio: " Sono Pronto per ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 15 ottobre 2021) Dal Brasile arrivano notizie confortanti sulle condizioni di salute di. La leggenda verdeoro, come annunciato in un video social postato da una delle figlie, sta: " Sonoper ...

