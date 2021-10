Macerata | la versione di uno degli arrestati per il sequestro del 25enne inglese | “Una messa in scena per un debito da 7mila euro”

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Una “finzione”, una “in” per avere inecessari a pagare un. Non un rapimento misterioso né un, quello del turistaPatrick Sam Kourosh Demilecamps, illiberato due giorni fa a Monte San Giusto, nel Maceratese, con un blitz dei carabinieri del Ros che hanno arrestato 4 giovani – tre ragazzi e una ragazza -in flagranza di reato perdi persona a scopo di estorsione. Almeno è questa ladei fatti – ancora al vaglioinquirenti – fornita al gip del Tribunale di, Giovanni Manzoni, da uno dei quattro, il 18enne Rubens Beliga Gnaga, cittadino italiano. L’obiettivo, ha spiegato nel fornire la sua ricostruzione ...

Parla, davanti al gip, uno dei quattro arrestati per il presunto sequestro di un ragazzo inglese di 25 anni a Monte San Giusto, un piccolo comune in provincia di. E racconta la sua...... subito fuori le mura del centro storico di: un immobile tranquillo abitato ... Eppure, Rubens Belioga Gnaga , uno dei 4 arrestati, ha fornito oggi al gip unaa dir poco incredibile: '...Rubens Belioga Gnaga, 18 anni, uno dei quattro giovani arrestati per il sequestro del turista britannico Patrick Sam Kourosh Demilecamps a Macerata, ...Gip dispone disposto arresti domiciliari con braccialetto elettronico "Non era un vero rapimento ma una finzione per convincere la famiglia dell'inglese a spedirgli 7.000 euro per saldare un debito".