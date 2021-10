L’Uefa ammette l’insensatezza della regola del non-fuorigioco di Mbappé | «La cambieremo»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Decisione giusta, lano. All’unanimità il calcio aveva stabilito che il gol diin non-che ha deciso la finale di Nations League tra Francia e Spagna è un obbrobriomentare. E alla fine l’ha ammesso anche. Lo ha chiarito anche il direttore arbitrale Uefa Roberto Rosetti, che ha salvato la decisione dell’arbitro Anthony Taylor definendola “corretta, basata sulla legge vigente e sulla sua interpretazione ufficiale”: “Il giocatore è intervenuto volutamente per giocare la palla e l’avversario non ha interferito nel gioco”. Ma lo stesso Rosetti dice che “questo caso ci mostra che l’attuale interpretazionelegge sembra essere in conflitto con lo spiritolegge stessa, che è quello di impedire a qualsiasi giocatore di sfruttare ...