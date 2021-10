Luca Palamara | rinvio a giudizio per rivelazione del segreto d’ufficio a Perugia Prosciolto da altre due accuse

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Duecadute, ma un altroper. L’ex presidente dell’Anm sarà processato aper un episodio di presuntadi, in relazione alla quale è stato comunqueper una parte del capo d’accusa. Il giudice per l’udienza preliminare ha deciso il processo nell’ambito dell’inchiesta che coinvolge l’ex magistrato romano Stefano Rocco Fava. L’ex pm e ex consigliere del Csm – già aper corruzione – ha annunciato il ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo per tutta la sua vicenda.e Fava saranno processati (prima udienza il 19 gennaio) per avere rilevato ai giornalisti di due quotidiani “notizie ...

Advertising

Nazione_Umbria : Palamara: due proscioglimenti e un rinvio a giudizio - tax_tweet : Il gup del tribunale di Perugia rinvia a giudizio Luca Palamara per una presunta rivelazione fatta a due giornalist… - qn_lanazione : #Palamara: due proscioglimenti e un rinvio a giudizio - NonPeli : Questi sono gli stessi che applaudono quando escono gli scoop Savoini-Metropole o Luca Morisi-escort ecc o che chie… - Agenzia_Dire : Il #Csm si costituisce parte civile nel processo a Luca #Palamara. Ma nella votazione il plenum si spacca. -

Ultime Notizie dalla rete : Luca Palamara

L'ex consigliere del Csmpresenterà ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo, alla quale intende sottoporre la sua intera vicenda giudiziaria. L'annuncio è stato dato dallo stesso ex magistrato, che ha ...Dopo il rinvio a giudizio per corruzione dello scorso luglio,dovrà affrontare un processo per l'accusa di rivelazione e utilizzazione di segreti d'ufficio in relazione a uno degli episodi contestati dalla Procura di Perugia nel capitolo delle ...L'ex consigliere del Csm Luca Palamara presenterà ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo, alla quale intende sottoporre la sua intera vicenda giudiziaria. L'annuncio è stato dato dallo stess ...Luca Palamara ricorrera' alla Corte europea dei diritti dell'uomo alla quale intende sottoporre tutta la sua vicenda giudiziaria. Lo ha annunciato lo stesso ex magistrato. "E' giusto che anche in Euro ...