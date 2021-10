Laura Guercio | “Un progetto all’avanguardia in difesa dei bambini”

Leggi su funweek

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Secondo la coordinatrice del comitato di coordinamento di un network nato dall’impegno dell’Universities Network for Children in Armed Conflict (Unetchac) con il supporto del nostro ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale (Maeci) “non potevamo restare insensibili innanzi a quei minori che vivono situazioni di particolare disagio determinato da guerre civili e conflitti armati” Si sta svolgendo in questi giorni la ‘International Autumn School 2021’, la prima scuola internazionale dedicata aiin conflitto armato, per formare i giovani e sensibilizzare e prevenire un dramma ancora aperto. Unrealizzato dall’Universities Network for Children in Armed Conflict (Unetchac) con il supporto del ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale. Per la prima volta, gli studenti approfondiscono il tema ...