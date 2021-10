Inter, caos rinnovi. Cosa succede con Lautaro, Brozovic e Barella (Di venerdì 15 ottobre 2021) Il futuro dell’Inter dipende dal rinnovo dei contratti di alcuni calciatori fondamentali come Lautaro Martienz, Nicolò Barella e Marcelo Brozovic. Il club intende concedere un importante aumento dell’ingaggio ai tre giocatori, ma non sarà facile a causa delle note difficoltà finanziarie della proprietà nerazzurra e della grande richiesta che i calciatori hanno sul mercato. Si complica la trattativa per il rinnovo di Brozovic Perdere Brozovic gratis sarebbe un duro colpo per l’Inter. Il centrocampista croato, che è da anni un punto di riferimento della squadra e non ha un vero sostituto nella rosa, andrà in scadenza di contratto coi nerazzurri nel giugno 2022 e sembra voler prendere tempo per quanto riguarda il possibile rinnovo. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 15 ottobre 2021) Il futuro dell’dipende dal rinnovo dei contratti di alcuni calciatori fondamentali comeMartienz, Nicolòe Marcelo. Il club intende concedere un importante aumento dell’ingaggio ai tre giocatori, ma non sarà facile a causa delle note difficoltà finanziarie della proprietà nerazzurra e della grande richiesta che i calciatori hanno sul mercato. Si complica la trattativa per il rinnovo diPerderegratis sarebbe un duro colpo per l’. Il centrocampista croato, che è da anni un punto di riferimento della squadra e non ha un vero sostituto nella rosa, andrà in scadenza di contratto coi nerazzurri nel giugno 2022 e sembra voler prendere tempo per quanto riguarda il possibile rinnovo. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello ...

