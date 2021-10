Il prof no vax protesta sul Sentierone: “Sospeso perché senza Green Pass e disposto a perdere la cattedra” (Di venerdì 15 ottobre 2021) Bergamo. C’è anche Alessandro Moretti, professore di 48 anni, in protesta sul Sentierone a Bergamo contro il Green Pass. Quando lo incrociamo è in silenzio, in piedi, su uno dei blocchi antiterrorismo in piazza Vittorio Veneto. Appiccicato alla felpa, ha un cartello con scritto “Sospeso ma libero”. Gli chiediamo il perché di quel cartello. “Insegnavo Costruzioni all’Istituto Tecnico Quarenghi. Sono Sospeso dal 5 ottobre perché per cinque volte sono risultato ‘assente ingiustificato’, anche se a scuola io c’ero”. Morale della favola, non aveva il certificato verde. Moretti, ingegnere, è figlio dell’ex parlamentare ed esponente della Lega Luigi, sindaco di Nembro dal 1994 al 2002, paese simbolo dell’emergenza Covid durante la prima ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 15 ottobre 2021) Bergamo. C’è anche Alessandro Moretti,essore di 48 anni, insula Bergamo contro il. Quando lo incrociamo è in silenzio, in piedi, su uno dei blocchi antiterrorismo in piazza Vittorio Veneto. Appiccicato alla felpa, ha un cartello con scritto “ma libero”. Gli chiediamo ildi quel cartello. “Insegnavo Costruzioni all’Istituto Tecnico Quarenghi. Sonodal 5 ottobreper cinque volte sono risultato ‘assente ingiustificato’, anche se a scuola io c’ero”. Morale della favola, non aveva il certificato verde. Moretti, ingegnere, è figlio dell’ex parlamentare ed esponente della Lega Luigi, sindaco di Nembro dal 1994 al 2002, paese simbolo dell’emergenza Covid durante la prima ...

Advertising

drino84 : @AlessioFlora @mariobianchi18 @Ninapita2 È il concetto di protezione negativa quando un vaccino a causa delle mutaz… - inluvwithHarrey : comunque oggi a scuola non abbiamo fatto NULLA, mancavano un sacco di prof per via delle manifestazioni, #baldoria… - Arcimboldo10 : @diegomeloni @Fen_church @ellisjeje @Nonholetette @bassarelli Concordo. Dopo l'esempio della Svezia, il prof. De Do… - cateflabo : palese metà dei miei prof sono no vax - CarinoLodi : RT @69Massy: Il GP è ILLEGITTIMO e i vax sono ancora in fase SPERIMENTALE. #DrittoeRovescio ?? Audizione del Prof. Alessandro Mangia in Comm… -